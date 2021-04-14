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9:47, 14 апреля 2021 года Пал травы и мусора обошелся орловцам в 206 тыс. рублей Это общая сумма штрафов на текущий момент, выписанных в отношении поджигателей.





Уже составлен 191 административный протокол за поджигание сухой травы и мусора, по 96 производствам были выписаны штрафы на общую сумму в 206 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областной администрации.



Поджоги высохшей растительности сильно нагружают огнеборцев. По сообщению сайта областного ГУ МЧС, только за минувшие сутки спасатели выезжали на пожары 203 раза, и большая часть работы пришлась на ликвидацию пала сухой травы и мусора. С начала года подтверждено 46 случаев возникновения термических точек, 19 из которых – накануне.



Фото ГУ МЧС по Орловской области

За сжигание мусора, сухой травы, стерни и пожнивных остатков предусмотрено наказание. К примеру, для граждан сумма штрафов варьируется от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – от 6 до 15 тысяч рублей, юридических – от 150 до 200 тысяч рублей.



Спасатели призывают граждан не заниматься палом мусора и травы. В случае обнаружения небольшого возгорания, с учетом собственных возможностей, можно попытаться самостоятельно погасить очаг пламени. В случае непосредственной угрозы людям, животным и строениям, следует сообщить в службы спасения по номерам: 01, 101 или 112.





Артём Ежаков



