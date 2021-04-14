Главная » Новости



10:15, 14 апреля 2021 года Иван Залогин проведет прямой эфир в Instagram Первую трансляцию, подобную традиционным губернаторским, глава областного департамента здравоохранения запустит завтра, 15 апреля, в 12:30.





Прямой эфир в Instagram Иван Залогин проведет впервые. В Stories этой социальной сети чиновник предложил орловцам написать темы, которые стоит ему осветить завтра.



Ссылки на социальные сети Ивана Залогина:



• Instagram;

• «ВКонтакте» (возможно, что трансляция будет вестись и здесь);



Скриншоты Stories Ивана Залогина





Артём Ежаков



