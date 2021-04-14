Иван Залогин проведет прямой эфир в Instagram

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10:15, 14 апреля 2021 года
Иван Залогин проведет прямой эфир в InstagramПервую трансляцию, подобную традиционным губернаторским, глава областного департамента здравоохранения запустит завтра, 15 апреля, в 12:30.
Прямой эфир в Instagram Иван Залогин проведет впервые. В Stories этой социальной сети чиновник предложил орловцам написать темы, которые стоит ему осветить завтра.
Ссылки на социальные сети Ивана Залогина:
• Instagram;
• «ВКонтакте» (возможно, что трансляция будет вестись и здесь);
Скриншоты Stories Ивана Залогина
Артём Ежаков