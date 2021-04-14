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10:38, 14 апреля 2021 года

В Орле проверили утренние маршрутки №25 и №421

Внеплановый рейд замначальника управления городского хозяйства и транспорта мэрии Вадима Ничипорова проходил с 6:45 до 8:05.


Инспекция маршрутов №25 и №421 осуществлялась на остановке «ул. 5 Августа», в сторону моста Дружбы. Связано это с увеличивающимся числом жалоб на транспортное обслуживание улицы Ливенской. Ничипоров проверял наполняемость автобусов и интервалы прибытия. Выяснилось, что 25-й приезжал в течение 9-12 минут, маршрут № 421 – в течение 14-18 минут. Автобусы не были "забиты под завязку", однако наполняемость была высокой.

По результатам проверки выяснилось, что из 10 машин, обслуживающих линию, одна не вышла на маршрут. Тем не менее, необходимость запуска дополнительных автобусов не установлена.

Перевозчика, обслуживающего маршрут №25 предупредили о необходимости соблюдения графиков движения. Теперь подобная проверка будет проходить вечером.
«Теперь проверим, как ходят автобусы в вечернее время – после 19-20 часов, особенно в выходные дни. Именно по этому времени у горожан есть нарекания», – цитирует Вадима Ничипорова сайт мэрии.
Фото пресс-службы мэрии Орла


Артём Ежаков
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