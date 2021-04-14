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11:04, 14 апреля 2021 года В Орловской области активно готовятся к весенней посевной кампании Аграрии заняты подкормкой сельхозкультур, рыхлением и подготовкой почвы.





Работы по подкормке озимых масличных культур полностью завершены в 5 районах области, а Колпнянский район закончил первую подкормку озимых зерновых. Аналогичная процедура по многолетним травам выполнена в 10 районах, в 9 районах для них уже полностью разрыхлили почву.



Готовить землю для сева ранних яровых зерновых, бобовых и однолетних трав начали в хозяйствах 7 районов Орловщины. Первые две культуры уже начали сеять в Глазуновском и Малоархангельском районах – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



