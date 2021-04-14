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11:30, 14 апреля 2021 года Врач-терапевт из Орла рассказала о постковидном синдроме После лечения от коронавируса многие пациенты вновь обращаются к врачу с жалобами на плохое самочувствие. Почему это происходит, и поддаются ли последствия перенесенного заболевания лечению, в интервью корреспонденту ГТРК «Орел» рассказала заведующая терапевтическим отделением поликлиники № 2 Ольга Курченко.





В средствах массовой информации достаточно часто говорят о постковидном синдроме. Что это за заболевание, и встречались ли вы в своей практике с ним? - На самом деле, постковидный синдром плавно вошел в нашу жизнь и закрепился. Постковидный синдром - это синдром, развивающийся после коронавирусной инфекции. Более 50-70% людей страдают постковидным синдромом. А в какой срок возникает это осложнение после перенесенного заболевания? - Период развития постковидного синдрома у всех индивидуален. Он может развиться через две недели после перенесенной коронавирусной инфекции, а может и через два месяца, и продолжается длительное время. И борьба с постковидным синдромом стала для нас настоящей проблемой. А на что жалуются пациенты наиболее часто? - Сейчас мы сталкиваемся с такими проявлениями этого синдрома, как пневмония. Это основное осложнение. Симптомы следующие: ощущение нехватки воздуха, бронхоспазма, затрудненного дыхания, одышки. Но проявляется у всех по-разному. Кто-то переносит этот синдром в легкой форме, кто-то в более тяжелой. Также наблюдаются перепады артериального давления. То есть, у людей, страдающих гипертонией, может наблюдаться сниженное артериальное давление. И наоборот. Нарушение эмоционального фона - основная проблема, с которой мы столкнулись. Коронавирус - страшное заболевание, в основе которого лежит тромбоэмболия, и сердечные риски очень высоки. Также отмечается астенический синдром. Появляется слабость, снижается работоспособность, ухудшается сон, появляется тревога, депрессия. Также после применения большого количества медицинских препаратов при лечении коронавируса появляется дисбактериоз. Могут появляться аллергические дерматиты. Наблюдается выпадение волос - это проблема, которая трудно поддается лечению. А когда бывает старт постковидного синдрома? - Если это домашний этап лечения, без стационарного лечения, то, как правило на 15 день после получения результата, люди приходят уже с астеническим синдромом. Развивается постковидный синдром ближе к 30-му дню после выявления коронавирусной инфекции и после начала лечения. Только что была женщина на приеме, которая перенесла коронавирус в ноябре, но до сих пор ей сложно реабилитироваться. Она отмечает чувство усталости, общего недомогания, одышки. И сейчас мы, как первичное звено, лечим постковидных больных, мы диагностируем различные осложнения. Для нас ввели новые исследования, которые мы должны выполнять. Через два месяца мы обследуем людей на выявление риска развития туберкулеза. Пока случаев мы не видели, но риск имеется, и мы должны обследовать людей. Туберкулез может возникнуть из-за ослабленного иммунитета? - Да. У людей, которые переболели пневмонией, на второй месяц мы все еще видим изменения на рентгеновских снимках или на КТ, есть пораженные участки. Поэтому нужно дообследоваться. Когда приходит к вам человек с постковидным синдромом, что вы ему назначаете? - Вы знаете, недаром говорят, что слова врача лечат пациента. Важно человека поддержать, подбодрить его, пообещать, что будет все хорошо, и постараться, с лечебной точки зрения, все для этого сделать. Поэтому на первом месте стоит психологическая реабилитация. И для коронавирусных пациентов мы не терапевты, мы скорее психотерапевты. Кроме того мы проводим восстановительное лечение - индивидуально для каждого. Мы к этому готовы, мы всем оснащены.





Елена Литинская



