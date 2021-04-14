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11:33, 14 апреля 2021 года Трое орловцев стали жертвами коронавируса В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 14 апреля, за последние сутки в Орловской области выявлено 55 случаев коронавирусной инфекции (всего – 33 265).

На лечении – 1 979 человек. Накануне выписан 81 орловец (всего – 30 760). От последствий болезни скончалось 526 жителей региона (+3 летальных исхода).



Суточное распространение коронавируса по районам Орловской области:



Орел – 16; Дмитровский район – 6; Хотынецкий, Шаблыкинский и Верховский – по 5; Орловский – 4; Болховский, Свердловский, Залегощенский, Троснянский, Новодеревеньковский и Мценский – по 2, Урицкий и Сосковский – по 1.



Суточная заболеваемость в России – 8 326 (всего – 4 666 209), число выздоровевших – 9 447 (всего – 4 291 223). Общее число летальных исходов – 104 000 (+ 399 случаев за сутки). На лечении – 270 986 человек.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф и регионального оперативного штаба













Артём Ежаков



