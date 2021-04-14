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Главная » Новости

12:12, 14 апреля 2021 года

По делу о невыплаченной зарплате сотрудникам завода «Дормаш» задержан экс-начальник контрольно-страхового отдела

Задержание прошло сегодня утром в Орле.


Как сообщила старший помощник прокурора Орловской области Татьяна Цуканова, сегодня был задержан начальник контрольно-страхового отдела ЗАО «Дормаш». Кроме того на контроле прокуратуры остается вопрос о погашении задолженности по заработной плате перед работниками ЗАО «Дормаш», сумма которой в настоящее время превышает 16 миллионов рублей.
 
Задержанного подозревают в растрате в особо крупном размере - в рамках конкурсного производства. Именно это и повлекло невозможность погашения долгов предприятия. 
 
В марте 2017 года завод был объявлен банкротом, и уже 4 года работники не могут получить положенную заработную плату. Уже завтра прокурор области еще раз лично встретится с бывшими сотрудниками предприятия, и обсудит дальнейшие действия. Расследование дела продолжается. 



Всеволод Трифонов
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