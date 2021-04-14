Житель Ливен, в алкогольном бреду забивший знакомого, получил 9 лет тюрьмы

|
|Главная » Новости
12:18, 14 апреля 2021 года
Житель Ливен, в алкогольном бреду забивший знакомого, получил 9 лет тюрьмыЕго признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.
Доказано, что в октябре минувшего года, выпивая в компании в доме знакомых, 29-летний нетрезвый ливенец руками и ногами до смерти забил 40-летнего мужчину.
Преступление было раскрыто в кратчайшие сроки. Сегодня пресс-служба областного СК сообщила
, что приговором суда убийца проведет в колонии строгого режима 9 лет и 1 месяц.
Артём Ежаков