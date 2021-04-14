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12:18, 14 апреля 2021 года Житель Ливен, в алкогольном бреду забивший знакомого, получил 9 лет тюрьмы Его признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.





Доказано, что в октябре минувшего года, выпивая в компании в доме знакомых, 29-летний нетрезвый ливенец руками и ногами до смерти забил 40-летнего мужчину.

Преступление было раскрыто в кратчайшие сроки. Сегодня пресс-служба областного СК сообщила , что приговором суда убийца проведет в колонии строгого режима 9 лет и 1 месяц.





Артём Ежаков



