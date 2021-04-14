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12:27, 14 апреля 2021 года Настоящая «битва за воду» развернулась в садоводческом товариществе «Урожай» под Орлом Местные садоводы пробурили скважину, но из-за лишней буквы в документах ее больше года отказывались подключать к электричеству.





«Не дачи, а пустыни» - так говорят местные о своих участках на окраине Орла. Более полувека здесь - огороды, но источника водоснабжения никогда не было: воду для полива приходилось возить из города. Несколько лет назад наконец появился долгожданный «оазис». На собственные средства садоводы пробурили скважину. Однако ввести ее в эксплуатацию не могли больше года. Всему виной - лишняя буква «Н» в документах на право собственности. Андрей Иванов, председатель СНТ «Урожай»: «Техническую часть вопроса с МРСК мы решили в ноябре 2018 года. Нам счетчик провели, линию проложили. При заключении договора возникла проблема - у нас, в связи с реформами, стало не садоводческое товарищество, а СНТ». Об изменениях статуса юрлица владельцам участков не сообщили, в связи с чем энергетическая компания расторгла договор на обслуживание и подключать скважину к электроэнергии отказалась. За помощью местные садоводы обратились в общественную приемную партии «Единая Россия». Проблема требовала решения. Отсутствие воды на участке не только добавляет хлопот при поливе, но и грозит обернуться трагедией - особенно в пожароопасный период. Надежда Ефремова, член правления СНТ «Урожай»: «Сейчас ужесточены правила пожарной безопасности. Я вот в этом обращении написала, что мы не сможем выполнить это законодательство по пожарной безопасности, потому что у нас нет воды». Решить проблему удалось силами депутатского корпуса Орловского областного совета. Михаил Вдовин, руководитель региональной общественной приёмной партии «Единая Россия»: «Мы незамедлительно отреагировали, зная о том, какая это проблема. Мы попросили Юрьева Николая Юрьевича очень внимательно отнестись к проблеме. Он внимательно рассмотрел вопрос, и за три дня вопрос был решен». Больше 200 участков ждут пробного запуска воды - он запланирован на следующую неделю.





Юлия Сабельникова



