Хулигана из сквера Комсомольцев в Орле и его родителей привлекли к административной ответственности

Напомним, недавно ряд городских сообществ в социальных сетях опубликовал видеоролик с парнем, который ломает баскетбольное кольцо на недавно отремонтированном объекте, а затем справляет там малую нужду.

Как сегодня сообщила пресс-служба областного УМВД, сотрудники отделения ПДН ОП №2 по Заводскому району составили на 17-летнего парня административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».



В отношении родителей юноши составили аналогичный документ по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».



Полицейские провели с молодым человеком и его родителями профилактическую беседу. Информация о правонарушении передана территориальной Комиссии по делам несовершеннолетних.

