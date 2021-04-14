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Главная » Новости

12:44, 14 апреля 2021 года

Хулигана из сквера Комсомольцев в Орле и его родителей привлекли к административной ответственности

Напомним, недавно ряд городских сообществ в социальных сетях опубликовал видеоролик с парнем, который ломает баскетбольное кольцо на недавно отремонтированном объекте, а затем справляет там малую нужду.


Как сегодня сообщила пресс-служба областного УМВД, сотрудники отделения ПДН ОП №2 по Заводскому району составили на 17-летнего парня административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».
 
В отношении родителей юноши составили аналогичный документ по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
 
Полицейские провели с молодым человеком и его родителями профилактическую беседу. Информация о правонарушении передана территориальной Комиссии по делам несовершеннолетних.
 
Кстати, в комментариях под опубликованным в социальной сети видео отметился юноша, назвавшийся тем самым «героем» ролика. Он заявил, что сымитировал справление малой нужды, вылив воду из бутылки, юноша раскаялся в содеянном и пообещал отремонтировать кольцо, которое, по его словам, было надломлено до него. Он аргументировал свой поступок проигранным в баскетбол «желанием».



Артём Ежаков
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