Хулигана из сквера Комсомольцев в Орле и его родителей привлекли к административной ответственности

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12:44, 14 апреля 2021 года
Хулигана из сквера Комсомольцев в Орле и его родителей привлекли к административной ответственностиНапомним, недавно ряд городских сообществ в социальных сетях опубликовал видеоролик с парнем, который ломает баскетбольное кольцо на недавно отремонтированном объекте, а затем справляет там малую нужду.
Как сегодня сообщила пресс-служба областного УМВД, сотрудники отделения ПДН ОП №2 по Заводскому району составили на 17-летнего парня административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».
В отношении родителей юноши составили аналогичный документ по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
Полицейские провели с молодым человеком и его родителями профилактическую беседу. Информация о правонарушении передана территориальной Комиссии по делам несовершеннолетних.
Кстати, в комментариях под опубликованным в социальной сети видео
отметился юноша, назвавшийся тем самым «героем» ролика. Он заявил, что сымитировал справление малой нужды, вылив воду из бутылки, юноша раскаялся в содеянном и пообещал отремонтировать кольцо, которое, по его словам, было надломлено до него. Он аргументировал свой поступок проигранным в баскетбол «желанием».
Артём Ежаков