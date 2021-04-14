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Главная » Новости

13:10, 14 апреля 2021 года

Соцзащита организует 2,7 тыс. временных вакансий для орловских подростков

Речь идет о так называемых «экоотрядах». Уборкой города молодые люди будут заниматься в свободное от учебы время. Обо всех нюансах такого трудоустройства в текущем году рассказала во время брифинга глава регионального департамента соцзащиты Ирина Гаврилина.


Соискатель такого временного трудоустройства должен быть не младше 14 лет и не старше 18 лет. Регламентируемое законодательством рабочее время подростков – не более 4 часов в день во внеурочное время. Молодым людям гарантируют зарплату не ниже МРОТ (12 792 рубля), однако выплаты пропорциональны отработанному времени. Вдобавок к деньгам от работодателя, юноши и девушки получат выплаты от службы занятости.

Подростки могут устроиться на временную подработку, придя с паспортом или другим удостоверяющим личность документом в любой центр занятости населения. Детям с инвалидностью нужно также иметь при себе программу реабилитации или абилитации.
 
В данный момент во временных работах занято 115 подростков.



Артём Ежаков
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