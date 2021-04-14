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14:18, 14 апреля 2021 года Мэрия Орла вышла убирать город Администрация областной столицы из-за погоды решила провести санитарный день на сутки раньше.





Очищать город от накопившегося мусора вышли порядка 200 человек, среди которых представители мэрии, МУП «ТТП», а также управлений коммунальным хозяйством и капитальным ремонтом. К уборке также должен присоединиться мэр Парахин и его заместитель Олег Минкин и Ирина Проваленкова. Итоги мероприятия будут подведены после 15:00 – сообщает пресс-служба мэрии Орла.



Основной фронт работ пришелся на Заводской район. Здесь убирают скверы «Коммунальник», «Автовокзальный», им. В. В. Маяковского, им Н. С. Лескова, а также парки «Орловская крепость» и «Ботаника».



В Советском районе взялись за уборку бульвара Победы, «Дворянского гнезда» и территории возле детской поликлиники №2.



В Железнодорожном районе управленцы очистят от мусора сквер 5-й Орловской дивизии, а также сквер им. Н. Н. Поликарпова.



В Северном районе аналогичные работы проведут возле больницы им. С. П. Боткина и на опушке Медведевского леса.



Фото пресс-службы мэрии Орла





Артём Ежаков



