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15:00, 14 апреля 2021 года В Орле начали оформлять детский отдых в загородных лагерях Подать заявку можно с 14 апреля.





Как сообщает пресс-служба городской администрации, из-за пандемии прием заявок на оформление документов для детского загородного отдыха в оздоровительных лагерях проходит в электронном виде – их нужно отправить на почту leto@orel-adm.ru.



С полным списком форм для заполнения, прейскурантом цен, списком лагерей и другими необходимыми документами можно ознакомиться на сайте мэрии Орла в разделе «Оздоровление».





Артём Ежаков



