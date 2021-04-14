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15:32, 14 апреля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- По делу о невыплаченной зарплате сотрудникам завода «Дормаш» задержан экс-начальник контрольно-страхового отдела.



- Напор воды «перекрыла» лишняя буква в названии. Скважина есть, но запустить воду не могут уже больше года.



- Обновленная вторая детская поликлиника порадовала и пациентов и их родителей.



- 100 протоколов за «очищение огнем». Пожароопасный сезон в регионе подтверждает свое название.



- В областном выставочном центре весна расцвела буйством красок.



- Мини-футбол - максимальные страсти. Девушки борются за лидерство.



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