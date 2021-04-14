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15:04, 14 апреля 2021 года

В Орле стартовали матчи всероссийского финала Первенства Первой лиги по мини-футболу среди женских команд

География турнира обширна. В Орел съехались команды со всей страны - от Калининграда до Дальнего Востока. Принимают турнир двукратные обладатели Кубка – футболистки «ОрелГУ-КПРФ – Русичи». О том, как прошел стартовый матч соревнований, расскажет Анастасия Дорохова.


В этом году состав участников финального турнира Первенства Первой лиги по мини-футболу среди женских команд значительно изменился. Из традиционных – «Калужаночка» и хабаровский «Арсенал». Дебютантов оказалось целых 9. Среди них – тюменская «Сибирячка XXI век». На старте соревнований им пришлось встретиться с действующими чемпионками турнира – орловчанками.

Начало предвещало напряженный матч. Команды присматривались друг к другу, искали слабые места. Борьба проходила на каждом сантиметре поля.

У «Сибирячки» есть опыт игры в высшей лиге женского чемпионата России. Правда, в этом году они пропустили сезон и заявились в первую. А вот у хозяек площадки опыта профессиональных матчей - в достатке. Он-то и помог завоевать первые три очка в турнире. Итог матча – 3:0.

Финальный турнир Первой лиги по мини-футболу среди девушек продлится до 18 апреля. Зрители на трибуны допускаются, правда, с ограничением по наполняемости. Расписание - в социальных сетях нашей команды.


Анастасия Дорохова
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