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15:53, 14 апреля 2021 года

В вакцинации от COVID-19 приняли участие 79 тыс. орловцев

Полностью завершили процедуру 32 014 человек, первый укол «Спутника V» сделали 47 002 жителя региона. Эти цифры озвучил на сегодняшнем заседании регионального штаба по вакцинации Иван Залогин.


Среди районов Орловщины, в которых сегодня выполняется и даже перевыполняется план прививочной кампании – Глазуновский, Корсаковский, Мценский, Покровский и Урицкий районы, а также город Орел.

Всего в регион поступила 61 319 доз отечественной вакцины. На днях область получила партию из 3 тысяч доз препарата.

Процедуры по вакцинации проходят в 35 прививочных кабинетах в 35 медицинских учреждениях Орловщины. Также действуют 32 мобильные бригады и несколько передвижных пунктов – сообщает сайт регионального правительства.

Запись на вакцинацию осуществляется через портал Госуслуги, по телефону «122», через областную электронную регистратуру, а также регистратуры медицинских учреждений.

Фото пресс-службы областного правительства


Артём Ежаков
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