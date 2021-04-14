Главная » Новости



16:01, 14 апреля 2021 года В Орловском выставочном центре – весна! Межрегиональная выставка объединила работы брянских и орловских художников, которые восхищаются торжеством весны, природы и новой жизни.





Вокруг сплошь весеннее настроение. Март, апрель, май сменяют друг друга, и каждая картина шумит вешней водой, шепчет листвой и щебечет о своем. Тут и замечательные «Грачи» Николая Силаева, и его же «Скворечники», и «Цветущий Болхов» Ольги Сорокиной. К нашим мастерам кисти присоединились члены Брянского отделения Союза художников России.



Эта выставка по-настоящему весенняя - цвет, свет, все говорит о том, с каким вдохновением и любовью живописцы встречают весну, и у каждого, безусловно, есть любимый месяц, и любимые темы. Кто-то пишет снежный март с синими тенями, кто-то лучезарный апрель с нежной зеленью, а кто-то прозрачный май в лазури неба.



76 представленных полотен - только небольшая часть эпохального лирического русского пейзажа, воспевающего милую, тихую родину. Практически все работы написаны в свободном, импровизационном стиле, а разнообразие весенней тематики подчеркивает главную мысль - жизнь продолжается, несмотря и вопреки. Сейчас выставка - единственная возможность для художника в Орле представить свои работы широкому кругу зрителей.



Ольга Сорокина, член Союза художников: «Хотелось бы обозначить проблему необходимости галереи продаж работ художников, причем галереи продаж не просто ширпотреба, а, конечно, чтобы это был отбор, чтобы это было на высоком художественном уровне. Вот о такой галерее мы, все художники, мечтаем в нашем городе».

Выставка будет работать почти целый месяц, и всем кому не хватает весны на улице и в душе, стоит заглянуть в выставочный центр, чтобы увидеть работы настоящих мастеров.





Эва Стасюлевич



