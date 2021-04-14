Орловские чиновники собрали более 3 тысяч мешков с мусором

Представители мэрии и городских служб, из-за хорошей погоды, решили для себя провести экологический день в областной столице на сутки раньше.

Благодаря субботнику в середине недели управленцы навели порядок на 13-ти городских территориях во всех 4-х районах города. Упор был сделан на общественные места – различные парки и скверы. Итогом их уборки стали 2,5 тысячи собранных мешков с пожухлой листвой и древесными остатками, а также 650 емкостей - с ТКО: бутылками, бумагой и т.д.





Как сообщает сайт мэрии Орла, основную часть собранного мусора уже вывезли, а оставшуюся увезут к пятнице.

Фото пресс-службы мэрии Орла