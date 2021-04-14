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16:58, 14 апреля 2021 года

В Орловской торгово-промышленной палате создан комитет по здравоохранению

Он должен стать связующим звеном между властью, законодателями и негосударственными клиниками. На первом заседании комитета участники смогли выработать несколько конкретных предложений властям, в том числе шла речь о том, как помочь в борьбе с коронавирусом.


Первое заседание комитета по здравоохранению, созданного при Орловской торгово-промышленной палате, вышло весьма результативным. Собравшиеся смогли сразу же обозначить проблемы частной медицины, которые необходимо решать в первую очередь, выработали пути решения, и сформулировали конкретные предложения.
 
Михаил Байбаков, председатель комитета по здравоохранению Союза «Орловская торгово-промышленная палата»: «Медицинские центры вышли с инициативой помочь в вакцинации нашего населения, увеличить количество вакцинируемых лиц на территории Орловской области, чтобы создать общую благоприятную картину по иммунизации населения».
 
Также на встрече поднимались вопросы лицензирования частных медцентров, обеспечения их деятельности. А именно ковидных ограничений, запрещающих некоторым специалистам совмещать работу в бюджетных медучреждениях и частных клиниках.
 
Светлана Ковалёва, президент Союза «Орловская торгово-промышленная палата»: «Мы будем работать в двух направлениях. Первое - это расширение рынка медицинских услуг, всё, что связано с частным бизнесом. И второе - понять все запросы по отраслевому направлению, то есть, что конкретно сейчас волнует предприятия частной медицины».
 
Все запросы частных медицинских центров специалисты торгово-промышленной палаты сгруппируют и вынесут на обсуждение с властями и законодателями в ближайшее время.



Антон Киселёв
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