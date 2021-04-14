В Орле задумались об оборудовании остановки «Сторожка»

Она существовала более полувека, но с некоторых пор, из-за отсутствия павильонов, маршрутки проезжают мимо. Местные жители, которым нужна эта остановка, обратились к зампреду облсовета Михаилу Вдовину, и сегодня депутат провел тематическое совещание.

Проблемой отсутствия остановки «Сторожка» является необорудованный по законодательству павильон – он сам, заездные карманы, пешеходный переход, тротуары и т.д. – все это должно быть сделано для нормального существования остановки. При этом сама проблема кроется в установке всего лишь трех фонарей, а сам павильон, в случае отсутствия иного выхода, было предложено взять из демонтированных ранее по проекту «БКАД» конструкций.



Еще одной проблемой является тот факт, что дополнительные остановки по улице Высоковольтной не предусмотрены текущим проектом организации дорожного движения. Об этом заявил замглавы областного УГИБДД Алексей Панфилов, присутствовавший на встрече.



Свое слово сказал и сам Михаил Вдовин: «Чтобы не сделать, можно найти тысячи причин. Мы должны понять, что нам нужно предпринять, чтобы помочь людям. Населению не важны ГОСТы, нормы, СНиПы. Им нужна остановка в привычном месте. Предлагаю прекратить перекладывать ответственность друг на друга и выехать в ближайшее время на место. А пока в рабочем порядке проанализировать полученную информацию».



Фото пресс-службы областного совета