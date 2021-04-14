Главная » Новости



18:00, 14 апреля 2021 года Орловские подростки не прочь заработать на карманные расходы В этом им помогают центры занятости. С теми, кто уже трудоустроился, познакомился корреспондент ГТРК «Орел» Антон Киселев.





Восьмиклассник Андрей к эко-отряду присоединился, чтобы заработать. Подросток увлекается мотоспортом, на полученные деньги планирует купить себе шлем. Как признается Андрей, работа не сложная, хоть и пыльная.



Андрей Савин, ученик Знаменской средней общеобразовательной школы: «С 28 числа после школы час работаем, потом идём домой. Работаем на территории школы».

Настя Ларкина пошла работать, чтобы больше общаться с друзьями. Свежий воздух, благое дело, а зарплата - приятный бонус, на который уже есть планы.



Анастасия Ларкина, ученица Знаменской средней общеобразовательной школы: «Не люблю просить деньги у родителей. Сама хотела заработать на подарок брату. Это была моя инициатива».

В общей сложности ребята отработают 16 часов и получат за это 2100 рублей. Но для подростка это не предел. Рестораны быстрого питания за 4 часа в день предлагают зарплату 18 тысяч рублей в месяц. Остальные работодатели выплачивают ребятам зарплату за отработанное время в расчёте из МРОТ - это 12 792 рубля.



Марина Мельникова, начальник отдела организации трудоустройства управления труда и занятости Орловской области: «Спектр вакансий очень обширный. Вакансии постоянно меняются, заявляются новые вакансии. Вакансии соответствуют разным сферам - благоустройство, сферы услуг, торговли, делопроизводства, то есть разные отрасли, где помощником может быть несовершеннолетний гражданин».

Со стартом экологического двухмесячника для подростков открылось 180 вакансий. Для трудоустройства достаточно обратиться в любой центр занятости с пакетом документов, список которых можно найти на сайте департамента соцзащиты.





Антон Киселёв



