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18:18, 14 апреля 2021 года «Скорые» - под охраной Росгвардии Кареты «скорой помощи» в Орле начали оборудовать «тревожными кнопками». Охрану будет осуществлять подразделение Росгвардии.





За сутки бригады скорой помощи совершают порядка 400 выездов по Орлу и Орловскому району. И случаются такие ситуации, когда помощь необходима медперсоналу или пациентам. Мчась на выезд, машина может угодить в ДТП, а агрессивный пациент - напасть на врача. Теперь возможных последствий ЧП можно избежать: с начала апреля кареты скорой помощи начали оборудовать тревожными кнопками. Подобные есть в школах и детских садах. С виду - неприметные, размером - не больше пятирублевой монеты. Вызов прямо из авто мгновенно поступает в диспетчерский центр. Ближайший экипаж Росгвардии в течение нескольких минут приезжает на место.



Максим Поляков, сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии по Орловской области: «Выезд группы задержания осуществляется незамедлительно - для выяснения причин срабатывания тревожной кнопки, а в случае необходимости - задержания правонарушителей, либо оказания помощи медработникам».

Координаты автомобиля, откуда поступил сигнал, отслеживают по спутниковой связи.



Максим Сиротинин, заместитель начальника управления вневедомственной охраны Росгвардии по Орловской области: «На всей территории России установлено специализированное программное обеспечение, которое позволяет зафиксировать координаты автомобиля: будь то угнанного или того, на котором происходит внештатная ситуация и обеспечивает передачу сигнала на пункт охраны».

К счастью, пока медики ни разу кнопкой не пользовались. Однако новинку считают полезной: работать под охраной Росгвардии спокойнее. Проект в нашем регионе - пилотный. Если за несколько месяцев тревожные кнопки докажут свою эффективность, то их установят в каждой машине скорой помощи города и всех районов области.





Юлия Сабельникова



