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21:20, 14 апреля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Скорая помощь – «неотложке». В машинах, которые оправляются к больным, установили «тревожные кнопки».



- Уголовное дело с продолжением. Зарплатный долг привел в гости прокуроров и следователей. Задержан начальник контрольно-страхового отдела данного предприятия.



- После увеличения прожиточного минимума на ребенка в соцзащите ведут перерасчет.



- Совместить приятное с полезным. Уже 115 подростков подрабатывают в эко-отрядах и не только.



- Сухой закон на воду. Лишняя буква в бумаге не пускает воду на 200 садовых участков.



- Под защитой «Спутника». Выбор сделали 45 тысяч орловцев.



- На Орловщине начали принимать заявление на детские путевки в загородные лагеря.



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