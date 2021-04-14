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Главная » Новости

21:20, 14 апреля 2021 года

Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».


- Скорая помощь – «неотложке». В машинах, которые оправляются к больным, установили «тревожные кнопки».

- Уголовное дело с продолжением. Зарплатный долг привел в гости прокуроров и следователей. Задержан начальник контрольно-страхового отдела данного предприятия.

- После увеличения прожиточного минимума на ребенка в соцзащите ведут перерасчет.

- Совместить приятное с полезным. Уже 115 подростков подрабатывают в эко-отрядах и не только.

- Сухой закон на воду. Лишняя буква в бумаге не пускает воду на 200 садовых участков.

- Под защитой «Спутника». Выбор сделали 45 тысяч орловцев.

- На Орловщине начали принимать заявление на детские путевки в загородные лагеря.


Вести-Орёл
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