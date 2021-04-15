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8:54, 15 апреля 2021 года

Орловцам напоминают новые правила эксплуатации маломерных судов

В мае на областных водоемах начинается навигационный сезон. Он продлится до 1 ноября, однако до 10 июня запрещено плавать на указанных лодках в местах нереста рыбы.


Новые требования к эксплуатации маломерных судов на водных объектов были утверждены приказом МЧС России от 6 июля 2020 года № 487. В их числе – обновленные требования к маневрированию и буксировке, а также расширенный перечень неисправностей, запрещающих эксплуатацию судна.

Обновления в правилах можно посмотреть на сайте областного правительства в соответствующей публикации.

По всем вопросам, касающихся маломерных судов, можно обратиться в региональный центр Государственной инспекции по маломерным судам. Адрес: г. Орел, ул. Мопра, 2а. Справочный телефон: 8 (4862) 75-01-91.


Артём Ежаков
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