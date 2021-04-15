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7:58, 15 апреля 2021 года «Сад Памяти» в Ливенском районе пополнился 200 соснами Деревья на площади в 0,2 гектара посадили сотрудники местного лесничества.





Две сотни молодых сосен появились в урочище Коротышское рядом с памятником бывшему сотруднику здешнего лесного хозяйства и ветерану Великой Отечественной войны Н. И. Бурцеву.



23 апреля аналогичную работу проведут около поселка Сеножатное Урицкого района. Здесь молодые сосны покроют 0,6 гектара территории.



Всего в рамках акции «Сад памяти» новые деревья появятся на 61 участке, 5 из которых находятся в Урицком, Болховском, Залегощенском, Мценском и Ливенском районах – сообщает сайт областного правительства.



Фото пресс-службы областного правительства





Артём Ежаков



