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Главная » Новости

7:58, 15 апреля 2021 года

«Сад Памяти» в Ливенском районе пополнился 200 соснами

Деревья на площади в 0,2 гектара посадили сотрудники местного лесничества.


Две сотни молодых сосен появились в урочище Коротышское рядом с памятником бывшему сотруднику здешнего лесного хозяйства и ветерану Великой Отечественной войны Н. И. Бурцеву.

23 апреля аналогичную работу проведут около поселка Сеножатное Урицкого района. Здесь молодые сосны покроют 0,6 гектара территории.

Всего в рамках акции «Сад памяти» новые деревья появятся на 61 участке, 5 из которых находятся в Урицком, Болховском, Залегощенском, Мценском и Ливенском районах – сообщает сайт областного правительства.

Фото пресс-службы областного правительства


Артём Ежаков
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