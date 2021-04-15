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6:01, 15 апреля 2021 года В Орле уложили 300 метров нового водовода Объект от улицы Авиационной до улицы Генерала Родина строит «Орелводоканал».



Подрядчик уже уложил 300 метров водовода, произвел сварку труб и оборудовал стройку информационными щитами и камерами видеонаблюдения. В данный момент рабочие ждут оборудование для бестраншейной прокладки труб.



Стоимость работ оценена в 81 миллион рублей. Подрядчик должен сдать водовод до конца текущего года – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



