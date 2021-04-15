Главная » Новости



5:04, 15 апреля 2021 года В Орле на 50 тыс. рублей оштрафовали уклониста Парень без уважительной причины не приходил в военный комиссариат по лично врученной ему повестке.





Законных оснований для освобождения молодого человека от армейской службы или предоставления ему отсрочки не было, поэтому парню лично вручили повестку в военкомат для прохождения процедур по призыву. Тем не менее, юноша умышленно проигнорировал назначенную дату.



Призывник раскаялся в содеянном. Суд, приняв во внимание определенные смягчающие обстоятельства, признал молодого человека виновным в преступлении и оштрафовал на 50 тысяч рублей – сообщает сайт Железнодорожного райсуда.





Артём Ежаков



