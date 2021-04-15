Накануне в пожарах погибли две пожилые орловчанки

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9:21, 15 апреля 2021 года
Накануне в пожарах погибли две пожилые орловчанкиВозгорания произошли 14 апреля в Должанском и Залегощенском районах.
О возгорании одноэтажного деревянного дома в деревне Марьино (Должанский район) спасателей уведомили в 11:24. Пламя частично уничтожило кровлю и полностью – веранду. Внутри огнеборцы обнаружили тело женщины 1932 года рождения.
Гибель пенсионерки 1938 года рождения в деревне Подмаслово (Залегощенский район) может быть связана с палом сухой травы. В 19:17 пожарным сообщили о горении 2 гектаров растительности. Спасатели ликвидировали опасность и предотвратили распространение пламени на хозяйственные постройки. Во время тушения неподалеку от жилого дома огнеборцы обнаружили тело орловчанки 1938 года рождения.
В течение суток предположительно от пала сухой травы в Урицком, Колпнянском, Верховском, Залегощенском и Свердловском районах огнем уничтожены хозяйственные постройки и нежилые дома.
Орловские ПСЧ за прошедшие сутки выезжали 229 раз, из них 198 выездов на ликвидацию пожаров (176 – сухая трава, 13 – мусор, 8 – техногенных пожаров). Остальные выезды пришлись на различные происшествия и помощь населению – сообщает сайт областного ГУ МЧС.
Спасатели напоминают, что за сжигание мусора, сухой травы, стерни и пожнивных остатков предусмотрено наказание. К примеру, для граждан сумма штрафов варьируется от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – от 6 до 15 тысяч рублей, юридических – от 150 до 200 тысяч рублей.
ГУ МЧС призывает граждан не заниматься палом мусора и травы. В случае обнаружения небольшого возгорания, учитывая собственные возможности, можно попытаться самостоятельно погасить очаг пламени. В случае непосредственной угрозы людям, животным и строениям, следует сообщить в службы спасения по номерам: 01, 101 или 112.
Фото пресс-службы ГУ МЧС по Орловской области
Артём Ежаков