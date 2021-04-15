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10:15, 15 апреля 2021 года Малкин добился назначения орловчанке пенсии по инвалидности Женщина обратилась к областному прокурору на личный прием с жалобой об отказе регионального ПФР в установлении льготы.





В качестве документа, подтверждающего статус инвалида детства, женщина предоставила Пенсионному фонду медицинскую справку, выданную в стране бывшего СССР, однако документ был необоснованно проигнорирован в ПФР, а пенсию так не назначили.



Рассмотрев обращение, прокурор обратился в суд с требованием о назначении женщине пенсии по инвалидности, который полностью выиграл – сообщает сайт ведомства.



Всего на личный прием к Владиславу Малкину обратились 13 человек. Они задавали вопросы об обеспечении детей с инвалидностью лекарствами, о переселении из аварийного жилья и прочим вопросом. По всем поступившим обращениям были назначены проверки, ход которых лично контролирует сам прокурор.





Артём Ежаков



