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Главная » Новости

10:15, 15 апреля 2021 года

Малкин добился назначения орловчанке пенсии по инвалидности

Женщина обратилась к областному прокурору на личный прием с жалобой об отказе регионального ПФР в установлении льготы.


В качестве документа, подтверждающего статус инвалида детства, женщина предоставила Пенсионному фонду медицинскую справку, выданную в стране бывшего СССР, однако документ был необоснованно проигнорирован в ПФР, а пенсию так не назначили.

Рассмотрев обращение, прокурор обратился в суд с требованием о назначении женщине пенсии по инвалидности, который полностью выиграл – сообщает сайт ведомства.

Всего на личный прием к Владиславу Малкину обратились 13 человек. Они задавали вопросы об обеспечении детей с инвалидностью лекарствами, о переселении из аварийного жилья и прочим вопросом. По всем поступившим обращениям были назначены проверки, ход которых лично контролирует сам прокурор.


Артём Ежаков
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