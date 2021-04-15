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10:28, 15 апреля 2021 года Орловцев ждет «Утро с митрополитом Тихоном» Владыка будет рассказывать о сложном - простым языком.





Премьера передачи «Утро с митрополитом Тихоном» состоится завтра, 16 апреля, на канале «Россия». Беседовать с митрополитом Орловским и Болховским Тихоном будет корреспондент ГТРК «Орел» Юлия Опанасюк.

Беседа будет затрагивать разные аспекты жизни и темы – от атеизма до смирения. Передача «Утро с митрополитом Тихоном» будет выходить каждую пятницу в 9:34 на канале «Россия».





Орловское Информбюро



