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10:31, 15 апреля 2021 года Бывшего орловского судебного пристава осудят за взяточничество Женщина обвиняется в получении 12 тысяч рублей в обмен на ускорение взыскания задолженности в пользу взяткодательницы.





Установлено, что с июля 2019 по февраль 2020 экс-пристав получила от местной жительницы 12 тысяч рублей в качестве взятки. В обмен на деньги она должна была ускорить исполнительное производство о взыскании задолженности в пользу взяткодательницы.



Преступление выявили сотрудники региональных УФСБ и УФССП. Расследование провел Заводской Следственный комитет. Как сообщила сегодня пресс-служба областной прокуратуры, дело вместе с обвинением передано в местный суд для рассмотрения по существу.





Артём Ежаков



