Главная » Новости



10:45, 15 апреля 2021 года «Орловский бриллиант» Владислав Туйнов начал курс вакцинации от COVID-19 Чемпион мира по кикбоксингу получил первый компонент препарата.





Спортсмен говорит, что привиться от коронавируса он хотел уже давно, а окончательно решился после информации о своем возможном бое в Китае. Чтобы иметь возможность принять участие в международном турнире, Туйнов записался на процедуру вакцинации.

«Пока еще ничего не понял, но интересно почувствовать на себе, как проявится это. Потому что вообще никаких признаков ковида я ранее не испытывал. У знакомых слышал, как это все протекало, слышал также, какие были последствия после прививки. Хочется посмотреть на себе, какой иммунитет у организма», – цитирует Туйнова пресс-служба регионального управления физической культуры и спорта Фото пресс-службы регионального управления физической культуры и спорта





Артём Ежаков



