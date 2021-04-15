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10:48, 15 апреля 2021 года Востребованная профессия будущего Пандемия COVID-19 вносит существенные изменения, которые оказывают влияние не только на наше будущее, но и на востребованность тех или иных профессий. Эксперты, напрямую связанные с образованием и экономикой страны, прогнозируют, что рынок труда в России после пандемии коронавируса изменится, и ближайшее время мы можем увидеть закат одних профессий и спрос на другие.





О том, какими навыками нужно обладать, чтобы быть востребованным на рынке труда и какие требования работодатели предъявляют к соискателю сегодня, нам рассказал и.о. директора Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Павел Меркулов. - Павел Александрович, как вы считаете, какие профессии будут востребованы в будущем? Какими навыками должен обладать востребованный на рынке труда специалист?



Здесь следует обратить внимание, как родителей так и будущих абитуриентов на то, что до тех пор, пока мы живем в обществе, запрос не исчезнет на такую профессию как социолог. Сейчас она недооценивается, но уверен, что в будущем, навыки умения аналитически мыслить, коммуникативные навыки, умение решать задачи сбора уникальной информации, будут одними из самых востребованных. Способность видеть и формулировать социальные проблемы, которые экономисты, менеджеры, психологи могут и не обнаружить открывает новые возможности. - Какими качествами должен обладать будущий социолог?

Прежде всего, это аналитическое, логическое и интуитивное мышление на должном уровне, коммуникабельность, организаторские навыки, творческие задатки. Ну и конечно же личностные качества: внимательность, терпеливость. Также необходимо обладать и психологической гибкостью.

В процессе обучения по этой специальности придется многому научиться – понимать законы и механизмы отношения общества к происходящим событиям в экономике, социальной сфере и политике.

Но главное, – быть неравнодушным к происходящему в твоем городе, поселении, стране.

- В каких организациях может работать профессиональный социолог?

Социолог сегодня – специалист, который может работать в любой отрасли и в любой организации: крупных государственных компаниях, маркетинговых агентствах, органах государственной власти. Ведь он обладает особым пониманием процессов в обществе, его строении, взаимодействии людей, занимающих разные социальные позиции. Социолог может обнаружить те связи и закономерности, которые не видны «на поверхности» событий и бизнес-процессов, собрать данные, которые позволят прогнозировать поведение людей, улавливать изменения общественных представлений.

В качестве примера можно привести проект с участием социологов по созданию интерактивного атласа населения России. Так, на основании примерно 200 миллионов анкет, размещенных в социальной сети «Вконтакте», были собраны данные о демографическом составе населения, а также его миграции внутри страны.

Отсюда следует, что и профессия социолога, умеющего анализировать и интерпретировать данные, в том числе и из интернета, будет востребованной.

Впрочем, интернет - не единственная среда, где продолжит развиваться социология. К примеру, запрос на ситуационный анализ деятельности фирмы не перестаёт расти. Консалтинговые компании, занимающиеся оценкой персонала, нанимают социологов, которые приходят и опрашивают сотрудников по методике, которая в каждом случае разрабатывается индивидуально. И уже на основе полученной информации составляется план повышения личной эффективности каждого работника или подразделения. - Где работают ваши выпускники социологи?

Как правило, работают в муниципальных и государственных органах власти, рекламных службах, издательских организации, СМИ, отделах с исследовательской деятельностью на предприятиях и в организациях, маркетинговых отделах. Эта специальность для людей амбициозных и идущих в ногу со временем. Если новости, поведение людей, новые практики и явления вызывают интерес, то результаты такой наблюдательности могут заложить основы будущей специальности. Мы, в свою очередь, научим быть организатором и компетентным специалистом, разовьем творческие качества и чувство нового.





Орловское Информбюро



