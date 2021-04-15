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11:20, 15 апреля 2021 года

Орловских подростков ждет работа

О том, как трудоустроиться на работу несовершеннолетнему, рассказала начальник отдела трудоустройства и специальных программ управления труда Марина Мельникова.


Чтобы получить работу, любой подросток может обратиться в центр занятости населения
 
Центром занятости населения заключается договор с работодателем. По условиям данного договора работодатель заключает срочный трудовой договор с несовершеннолетним гражданином. Согласно условиям этого договора работодателем выплачивается заработная плата в размере не ниже минимального размера оплаты труда согласно отработанному времени. Центр занятости, в свою очередь, оплачивает материальную помощь в размере полутора тысяч рублей. Трудовым кодексом РФ четки регламентирован период и сроки работы несовершеннолетнего гражданина. Так, если несовершеннолетний гражданин находится в возрасте от 16 до 18 лет, то продолжительность его рабочего дня не может превышать четырех часов. В возрасте от 14 до 16 лет - не может превышать 2,5 часов.
 
Категорически трудовым законодательством запрещается привлекать к труду несовершеннолетних граждан в праздничные и выходные дни.
 
Как заверила начальник отдела трудоустройства и специальных программ управления труда Марина Мельникова, спектр вакансий, которые предлагает центр занятости, - обширный. Список вакансий меняется, появляются новые. Есть вакансии в сфере благоустройства, в сфере услуг, в сфере торговли делопроизводства. Более подробно – в интервью Марины Мельниковой.



Елизавета Капырина
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