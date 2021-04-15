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11:30, 15 апреля 2021 года 56 орловцев заразились коронавирусом, 1 человек скончался В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 15 апреля, за последние сутки в Орловской области выявлено 56 случаев коронавирусной инфекции (всего – 33 321).



На лечении – 1 949 человек. Накануне выписано 85 орловцев (всего – 30 845). От последствий болезни скончалось 527 жителей региона (+1 летальный исход).



Суточное распространение коронавируса по районам Орловской области:

Орел – 41; Дмитровский район – 6; Орловский – 5; Урицкий – 2; Хотынецкий и Свердловский – по 1.



Суточная заболеваемость в России – 8 944 (всего – 4 675 153), число выздоровевших – 10 225 (всего – 4 301 448). Общее число летальных исходов – 104 398 (+ 398 случаев за сутки). На лечении – 269 307 человек.









Инфографика портала Стопкоронавирус.рф и регионального оперативного штаба





Артём Ежаков



