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11:30, 15 апреля 2021 года

56 орловцев заразились коронавирусом, 1 человек скончался

В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.


По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 15 апреля, за последние сутки в Орловской области выявлено 56 случаев коронавирусной инфекции (всего – 33 321).

На лечении – 1 949 человек. Накануне выписано 85 орловцев (всего – 30 845). От последствий болезни скончалось 527 жителей региона (+1 летальный исход).

Суточное распространение коронавируса по районам Орловской области:
Орел – 41; Дмитровский район – 6; Орловский – 5; Урицкий – 2; Хотынецкий и Свердловский – по 1.

Суточная заболеваемость в России – 8 944 (всего – 4 675 153), число выздоровевших – 10 225 (всего – 4 301 448). Общее число летальных исходов – 104 398 (+ 398 случаев за сутки). На лечении – 269 307 человек.




Инфографика портала Стопкоронавирус.рф и регионального оперативного штаба


Артём Ежаков
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