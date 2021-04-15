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11:39, 15 апреля 2021 года Детский парк в Орле закроют на противоклещевую обработку Акарицидные мероприятия продлятся с 19 по 21 апреля.





О закрытии Детского парка на противопаразитарную обработку сообщила пресс-служба учреждения.



«Нахождение в парке может негативно отразиться на вашем самочувствии, поэтому мы рекомендуем воздержаться от посещения парка в эти дни», – сообщает администрация.





Артём Ежаков



