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11:40, 15 апреля 2021 года

За призыв к участию в несанкционированных митингах наказали 37 орловцев

Все они были привлечены к административной ответственности – 13 человек по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ, еще 24 гражданина – по ч.5 ст. 20.2 КоАП РФ.


Пресс-служба регионального УМВД приводит примеры правонарушений с различной степенью ответственности. Так, на 20 тысяч рублей был оштрафован 48-летний ливенец, который на своей личной странице в социальных сетях призвал к участию в незаконном митинге. 
 
К двум суткам административного ареста приговорен 19-летний житель Урицкого района. Его обвиняли в репосте записи о планировании публичного мероприятия в городе Орле. Также на его странице нашли публикацию с подробными данными о несанкционированном митинге. 
 
К 30 часам обязательных работ приговорили 39-летнего орловца, который в интернет-сообществе разместил фото и тексты с призывами к несанкционированным митингам.
 
Во всех трех случаях следователи усмотрели экстремистскую направленность.



Артём Ежаков
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