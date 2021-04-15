За призыв к участию в несанкционированных митингах наказали 37 орловцев

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11:40, 15 апреля 2021 года
За призыв к участию в несанкционированных митингах наказали 37 орловцевВсе они были привлечены к административной ответственности – 13 человек по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ, еще 24 гражданина – по ч.5 ст. 20.2 КоАП РФ.
К двум суткам административного ареста приговорен 19-летний житель Урицкого района. Его обвиняли в репосте записи о планировании публичного мероприятия в городе Орле. Также на его странице нашли публикацию с подробными данными о несанкционированном митинге.
К 30 часам обязательных работ приговорили 39-летнего орловца, который в интернет-сообществе разместил фото и тексты с призывами к несанкционированным митингам.
Во всех трех случаях следователи усмотрели экстремистскую направленность.
Артём Ежаков