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11:49, 15 апреля 2021 года Летние веранды в кафе Орловской области откроются в начале мая Места для трапезы в Глазуновском, Должанском, Колпнянском и Покровском районах, а также в городе Мценске, местные заведения общественного питания организуют с 1 по 9 мая.





Открытые площадки при буфетах и кафе будут организованы с учетом нынешних коронавирусных реалий – будут обеспечены необходимое расстояние между столиками, регулярная дезинфекция, а также работа персонала в масках и перчатках.



В Орле с сегодняшнего дня начали работу 26 уличных веранд при заведениях общепита. Они будут доступны орловцам до 15 октября – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



