Главная » Новости



12:05, 15 апреля 2021 года В Орле ищут подрядчика для ремонта Болховского шоссе Стоимость соглашения по первому этапу реконструкции составит 40 119 436 рублей, взятых из бюджета областной столицы.





Аукцион был объявлен мэрией накануне, 14 апреля. Согласно утвержденной конкурсной документации, торги состоятся 26 апреля. Победитель аукциона в течение 60 дней с момента заключения контракта обязуется выполнить первый этап реконструкции 1,1 километра Болховского шоссе и предоставить семилетнюю гарантию на свою работу.



Болховское шоссе является объектом национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Его, как и другие не менее волнующие орловцев объекты – Маслозаводской переулок и улицу Фомина, отремонтируют в этом году.



По сообщению мэра Орла Юрия Парахина, в проект ремонта переулка Маслозаводского были внесены некоторые изменения, которые обсуждались с жителями Новой Ботаники. План будет доработан к концу этой недели, и вскоре для этого объекта начнут искать подрядчика. Аукцион на поиск подрядчика на улицу Фомина уже объявлен – победителя торгов могут объявить уже завтра, 16 апреля.





Артём Ежаков



