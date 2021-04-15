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12:10, 15 апреля 2021 года

Максим Петров пообещал помощь предпринимателям, открывающим летние кафе

В Орле откроются 26 летних кафе. Ограничения на их работу, связанные с коронавирусом, сняты с сегодняшнего дня.


Сегодня в регионе вновь заработали летние кафе. Не все. Из-за ограничений, связанных с пандемией, прибыль в сфере общепита упала почти на 50 %. А некоторые предприятия вообще закрылись. Всего, по официальным данным, на территории Орла будет работать 26 летних кафе. Еще два предпринимателя пока получают лицензию на этот вид деятельности. Еще некоторые рестораны решили открыть сезон летних кафе только 1 мая. 
 
Временные ограничение для работы кафе-веранд сняты, однако запрет на проведение больших банкетов и массовых мероприятий пока остается в силе. Также никто не отменял жесткие санитарные нормы и ограничения на продажу крепкого алкоголя. 
 
Максим Петров, и.о. руководителя департамента промышленности и торговли Орловской области: Конечно, необходимо соблюдение и противоэпидемических требований, и требований в части торговли алкоголем, поскольку это является обособленным подразделением, и с точки зрения лицензирования, и работы с кассой требует дополнительной работы от предпринимателя, но мы готовы проконсультировать всех предпринимателей по этому вопросу, ждем их в департаменте».



Татьяна Тимохина
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