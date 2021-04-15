Залогин провел первый прямой эфир в Instagram

Глава департамента здравоохранения Орловской области планирует проводить это мероприятие для граждан как минимум раз в месяц, в первой его половине.

Залогин разделил обращения жителей региона на три категории: обеспечение лекарственными препаратами, вакцинация от COVID-19 и «другое» (вопросы модернизации системы здравоохранения и прочие тематические вопросы).



Темы выбирались самими жителями. По словам Залогина, на обращения конкретных граждан департамент здравоохранения отреагировал по большей части до эфира.