Залогин признал определенные проблемы с льготным лекарственным обеспечением орловцев

Глава регионального департамента здравоохранения сообщил об этом во время прямого эфира в Instagram.

«Единого рецепта, чтобы в одночасье решить проблему льготного лекарственного обеспечения, нет. Со стороны регионального правительства отправляются обращения в Министерство об увеличении финансирования на обеспечение федеральных льготников», – заявил Залогин.



Также чиновник отметил, что большая часть детей с инвалидностью, фигурирующих в резонансном деле о неполучении лекарств, уже ими обеспечены. Залогин заявил, что некоторые позиции препаратов действительно были закуплены не вовремя. Впрочем, свое мнение касательно уголовного делопроизводства он оставил при себе.



По словам Залогина, льготу на получение лекарств сохранили порядка 11 тысяч орловцев – как правило, это те, кто получает дорогостоящие препараты. Остальные граждане, а это порядка 190 тысяч, предпочли денежную компенсацию и от льгот отказались.



Перебои с поставками сам управленец объяснил некоторыми организационными моментами, например – несостоявшимися торгами на закупку лекарств.



Также чиновник заявил, что больше года назад поднимался вопрос о передаче полномочий по обеспечению льготников лекарствами на федеральный уровень, но пандемия не позволила проработать это предложение более подробно.