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15:18, 15 апреля 2021 года

Объявлен старт приема заявок на фотоконкурс «Моя Планета. Россия в деталях»

14 апреля стартовал ежегодный конкурс телеканала «Моя Планета» для профессиональных фотографов, фотолюбителей и путешественников. А лучшие снимки будут представлены на выставке, которая пройдет в нескольких городах России.


Тема фотоконкурса в 2021 году – «Россия в деталях». Колоритные места и необычные объекты, рассказывающие об истории и культуре, детали, демонстрирующие красоту нашей страны в самых разных проявлениях – всё это может оказаться в объективе участников конкурса. Ведь в каждом регионе есть чем удивить!
 
«Для нас ежегодный фотоконкурс «Моей Планеты» – совершенно особенная история. Очень ценная и значимая. Мы получаем от зрительских фотографий колоссальный приток энергии и мотивации. Уже не раз случалось так, что один единственный снимок становился поводом для того, чтобы мы собирали группу и отправлялись искать то самое место с фотографии. Уверен, так будет и в этот раз. Мы надеемся, что нашим зрителям удастся найти всего лишь одну деталь, что охарактеризует тот или иной регион России круче, чем десяток документальных фильмов. Желаю удачи всем участникам конкурса!», – Николай Табашников, главный редактор телеканала «Моя Планета».
 
В конкурсе «Моя Планета. Россия в деталях» могут участвовать фотографии, сделанные в любом уголке нашей страны. В кадре могут быть необычные артефакты – например, предметы из местных музеев, неизвестные широкой публике, объекты культуры и искусства, интересные детали природы, жизнь городов и урбанистическая архитектура, портреты и интересные ракурсы привычных вещей – всё, что может рассказать интересную историю. 50 лучших снимков станут частью масштабной фотовыставки и украсят центральные улицы городов России.
 
К участию принимаются горизонтальные и полноцветные фотографии в максимальном качестве. Авторам необходимо предоставить информацию о себе и своих работах, поделиться местоположением, где была сделана фотография, указать модель фотоаппарата или телефона, на который был сделан кадр. Для участия в конкурсе можно отправить не более пяти фотографий. Работы принимаются до 20 мая.
 

Технические требования к фотографиям, подробности и условия конкурса доступны на официальном сайте телеканала. Подать заявку можно по ссылке>>>




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