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15:29, 15 апреля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- С сегодняшнего дня летние кафе начинают работу. Требования к ним остаются довольно жесткими.



- В прокуратуре утвердили обвинительное заключение по делу об обманутых дольщиках.



- Традиционный выпускной или прощание со школой по «законам ковидного времени»? Решат сегодня на региональном штабе.



- Медики - под защитой. В машинах скорой помощи в Орле начали устанавливать «тревожные кнопки».



- 8 лет ожидания. Болховской семье вручили сертификат на жилье.



- Весенняя рапсодия красок - в областном выставочном центре.



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