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15:31, 15 апреля 2021 года В Орле от клещей обработают 18 общественных территорий Детский и Городской парки будут закрыты для посетителей уже на следующей неделе – с понедельника по четверг. На сроки проведения акарицидной обработки может помешать дождь.





Противопаразитарные мероприятия на остальных 16 территориях начнутся со следующего вторника. В список этих мест вошли:



• сквер им. Гуртьева;

• ландшафтный сквер «Дворянское гнездо»;

• сквер имени пионерской организации «Орлята»;

• сквер им. Тургенева;

• сквер «Бунинский»;

• достопримечательное место «Историко-литературный квартал»;

• парк Орловская крепость;

• сквер Комсомольцев;

• парк «Разградский»;

• бульвар Молодежи;

• парк Семинарский;

• сквер Орловских партизан;

• парк «Ботаника»;

• пруд «Силикатный»;

• урочище «Медведевская Дача»;

• озеро Светлая Жизнь.



Общая площадь обработки составит около 31 гектара. Повторное опрыскивание будет проведено в течение месяца – сообщает сайт мэрии Орла.





Артём Ежаков



