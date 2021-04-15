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15:31, 15 апреля 2021 года

В Орле от клещей обработают 18 общественных территорий

Детский и Городской парки будут закрыты для посетителей уже на следующей неделе – с понедельника по четверг. На сроки проведения акарицидной обработки может помешать дождь.


Противопаразитарные мероприятия на остальных 16 территориях начнутся со следующего вторника. В список этих мест вошли:

• сквер им. Гуртьева;
• ландшафтный сквер «Дворянское гнездо»;
• сквер имени пионерской организации «Орлята»;
• сквер им. Тургенева;
• сквер «Бунинский»;
• достопримечательное место «Историко-литературный квартал»;
• парк Орловская крепость;
• сквер Комсомольцев;
• парк «Разградский»;
• бульвар Молодежи;
• парк Семинарский;
• сквер Орловских партизан;
• парк «Ботаника»;
• пруд «Силикатный»;
• урочище «Медведевская Дача»;
• озеро Светлая Жизнь.

Общая площадь обработки составит около 31 гектара. Повторное опрыскивание будет проведено в течение месяца – сообщает сайт мэрии Орла.


Артём Ежаков
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