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Главная » Новости

15:36, 15 апреля 2021 года

Дело о недострое ЖК «Солнечный берег» в Орле передано в суд

Сумма ущерба в отношении 71 обманутого дольщика составила 67 миллионов рублей.


На скамье подсудимых по обвинению в строительном мошенничестве оказался директор подрядной организации. Следствие предполагает, что с мая 2018 года по июль 2020 года мужчина, действуя совместно с сотрудниками аффилированного с ним юридического лица, заключил контракты на долевое строительство многоэтажки в жилом комплексе, расположенного на улицах Дмитрия Блынского, Бурова, Раздольной и Космонавтов.

Свои обязательства подрядчик не выполнил – дом не достроен, деньги пропали. Сейчас ЖК «Солнечный берег» сохраняет за собой статус недостроя, а обманутые граждане продолжают ходить во все инстанции.

Татьяна Цуканова, старший помощник прокурора Орловской области: «До настоящего времени жилой дом не построен. От их противоправных действий пострадал 71 дольщик. Размер причиненного им ущерба составил более 67 миллионов рублей»



Всеволод Трифонов
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