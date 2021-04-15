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16:07, 15 апреля 2021 года После 8 лет ожидания болховская семья получила сертификат на жилье В Болховском районе действует программа по обеспечению жильем молодых семей.





Заявку на участие в программе семья Епифанцевых подала в 2013 году. И вот спустя восемь лет они получили долгожданный сертификат на приобретение квартиры. Уже нашли подходящую квартиру, оформили на нее документы и в мае планируют переехать.



Наталия Епифанцева, жительница г. Болхова: «Просто как в сказке все, влюбились в квартиру с первого взгляда. Когда заходишь - тебе все нравится: и зал красивый, и две спальни, ребенок рад, что будет своя комната».

Впрочем, при необходимости Дмитрий Епифанцев - юный обладатель собственных квадратных метров - готов разделить комнату на двоих: мальчик очень хочет брата и даже выбрал ему имя - Георгий. И, возможно, семья Епифанцевых действительно решится на пополнение. Ведь теперь жилищные условия - позволяют.



Евгений Баев, и.о. главы администрации Болховского района: «В настоящий момент эта семья имеет одного ребенка. Нам хотелось бы пожелать им, после улучшения, повысить демографию Болховского района».

Программа по обеспечению жильем молодых семей на территории Болховского района работает уже практически 15 лет. За это время сертификат на приобретение квартир получили более 40 семей.



Маргарита Черкасова, главный специалист отдела социальной, молодежной политики и спорта администрации Болховского района: «Согласно закону, с 2014 года, сначала получают сертификаты сначала многодетные семьи, потом матери-одиночки и семьи, воспитывающие детей-инвалидов».





Юлия Опанасюк



