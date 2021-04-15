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16:12, 15 апреля 2021 года «Последний звонок» в Орловской области запланирован на 21 мая Такую ориентировочную дату назвала сегодня во время заседания регионального штаба глава областного департамента образования Татьяна Крымова.





«Департамент образования предлагает рассмотреть возможность проведения праздника "Последнего звонка" 21 мая и 25 июня – выдачу аттестатов выпускникам 11 классов», – заявила Крымова.

Крымова заявила, что ограничительные мероприятия на сегодняшний день снимать пока рано, поэтому попросила глав муниципальных образований проводить разъяснительную работу с родителями о невозможности проведения крупных массовых мероприятий и торжеств, в которых участвуют разные группы и разные классы образовательных организаций.



Окончательно вопрос формата мероприятий, посвященных окончанию учебного года и их итоговых дат, будет рассмотрен на следующем заседании оперативного штаба – 22 апреля. К этому времени департамент образования и Роспотребнадзор должны совместно подготовить соответствующие предложения.





Артём Ежаков



