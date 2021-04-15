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16:16, 15 апреля 2021 года Орловскую Корпорацию развития возглавил Николай Шин Он получил этот пост сегодняшним решением Совета директоров АО «Корпорация развития Орловской области».





Николай Шин сменил на посту руководителя региональной Корпорации развития Николая Дудина, ушедшего по собственному желанию. С ноября 2018 Шин был заместителем генерального директора и управлял процессами по созданию и развитию региональной инфраструктуры индустриальных парков и инвестиционных площадок. Основная его деятельность – привлечение инвесторов и сопровождение проектов, сообщает сайт регионального правительства.



Фото с сайта информационного портала Орловской области





Артём Ежаков



