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16:53, 15 апреля 2021 года В Орле «окрестили» две безымянных территории Свои официальные имена получили аллея Металлургов и сквер Орловцев-тружеников Кузбасса.





На аллее Металлургов располагается памятник «Алёша». Что касается сквера Орловцев-Тружеников Кузбасса, то вместе с именем он получит и благоустройство – это предложение озвучила городская комиссия по наименованию и переименованию улиц.



Также комиссией было принято решение об установке мемориальной доски в честь общественного деятеля и гражданского активиста Рафаила Лутфейевича Исламгазина, который создал в Орле уникальную в России «Школу жилищного просвещения», а также защищал права собственников жилья и активно участвовал в жизни города. Памятную табличку предлагают повесить по месту жительства Исламгазина – улице Приборостроительной, 17.



Все инициативы были одобрены комиссией, однако окончательное решение примет городской совет – сообщает сайт мэрии Орла.





Артём Ежаков



